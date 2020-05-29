Інвестори "Аркади" звільняють Хрещатик, частина активістів рушила на переговори

Інвестори банку "Аркада" наразі звільняють проїжджу частину вулицею Хрещатик у Києві, частина учасників акції рушила на переговори у приміщення КМДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом на 12:00 рух Хрещатиком відновлено.

Між учасниками акції триває суперечка: частина активістів вимагає проводити відкриті переговори на вулиці й не влаштовувати домовленості "за закритими дверима". У мікрофон організатори акції закликають натовп підтримати тих активістів, які рушили на переговори до КМДА.

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингарів вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, а також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.