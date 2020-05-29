На Банкову до інвесторів "Аркади" прийшов Аваков

До учасників акції під Офісом Президента України прийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Трансляцію з місця подій проводить фотограф Ян Доброносов у Facebook.

"Попередньо скажу, що це не та складна ситуація, яка є в "Укрбуді" чи з Войцеховським... Ми домовимось так: починаємо сьогодні о 12-ій годині з Кличком, продовжимо у понеділок, спробуємо вам допомогти. Президент про це знає, він попросив мене контролювати цей процес", - заявив Аваков.

Він також наголосив, що як очільник МВС особисто візьме ситуацію на контроль.

Натовп криками і оваціями зустрів промову міністра.

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", наразі учасники акції мітингують під стінами Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво "було повністю законне".