Під Нацбанком протестують інвестори "Аркади"

Біля будівлі Національного банку проходить масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада".

Трансляцію з місця подій проводить фотограф Ян Доброносов у Facebook.

В акції беруть участь щонайменше кількасот осіб, люди йдуть натовпом і скандують "Зеленський, "Аркада!" та кричать у мегафони.

Організатори з натовпу заявили про безстрокову акцію та готовність перекривати урядовий квартал.

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"Ми також будемо вимушені інформувтаи міжнародну спільноту, МВФ, Єврокомісію, ООН, поширювати інформацію за кордон про ситуацію", - кричать активісти.

Люди також скандують "Де президент?".

Наразі учасники акції збираються під будівлею Офісу Президента України.