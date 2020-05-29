Під Нацбанком протестують інвестори "Аркади"
Онлайн
Укрінформ
Біля будівлі Національного банку проходить масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада".
Трансляцію з місця подій проводить фотограф Ян Доброносов у Facebook.
В акції беруть участь щонайменше кількасот осіб, люди йдуть натовпом і скандують "Зеленський, "Аркада!" та кричать у мегафони.
Організатори з натовпу заявили про безстрокову акцію та готовність перекривати урядовий квартал.
"Ми також будемо вимушені інформувтаи міжнародну спільноту, МВФ, Єврокомісію, ООН, поширювати інформацію за кордон про ситуацію", - кричать активісти.
Люди також скандують "Де президент?".
Наразі учасники акції збираються під будівлею Офісу Президента України.