У Києві аграрії протестували проти введення квот на імпорт добрив
Організаторами акції протесту були ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада", Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", ГО "Аграрний союз України", ГС "Всеукраїнський конгрес фермерів", об’єднання "Агро-продовольча рада", повідомляє кореспондент Укрінформу.
Сільгоспвиробники вимагали від Кабміну та Президента не допустити ухвалення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квот на імпорт мінеральних азотних добрив в Україну, оскільки, на їхню думку, це призведе до монополізації ринку мінеральних добрив в Україні та стрибка цін на них.
Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Міністерство економіки оголосило своє рішення запровадити квоти імпорт мінеральних азотних добрив в Україну на рівні близько 30% ринку. Решту обсягу ринку має заповнити український виробник.
Однак 28 травня у Мінекономіки заявили, що рішення про введення квот на добрива ще не прийнято. У міністерстві відбулася зустріч з представниками ключових аграрних асоціацій, імпортерами і виробниками для пошуку спільного збалансованого рішення щодо ситуації на ринку мінеральних добрив.
Про можливість запровадження квот стало відомо ще у серпні 2019 року, коли Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) було ініційовано розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн - торгових партнерів України: країн ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.
За інформацією Всеукраїнської аграрної ради, основними ініціаторами цього розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа та "ДніпроАзот" Ігоря Коломойського.
На сьогодні виробництвом азотних міндобрив в Україні займаються три заводи групи Ostchem Дмитра Фірташа, завод "Дніпроазот" Ігоря Коломойського і державний Одеський припортовий завод.
Торік Антимонопольний комітет України визнав групу Фірташа монополістом через домінуючу роль на ринку і розпорядився примусово розділити її. Проте це рішення оскаржується у судах.
Фото: Павло Багмут