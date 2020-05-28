У Києві аграрії протестували проти введення квот на імпорт добрив

У Києві відбулася акція протесту аграріїв проти запровадження квот на імпорт мінеральних азотних добрив в Україну.

Організаторами акції протесту були ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада", Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", ГО "Аграрний союз України", ГС "Всеукраїнський конгрес фермерів", об’єднання "Агро-продовольча рада", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сільгоспвиробники вимагали від Кабміну та Президента не допустити ухвалення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квот на імпорт мінеральних азотних добрив в Україну, оскільки, на їхню думку, це призведе до монополізації ринку мінеральних добрив в Україні та стрибка цін на них.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Міністерство економіки оголосило своє рішення запровадити квоти імпорт мінеральних азотних добрив в Україну на рівні близько 30% ринку. Решту обсягу ринку має заповнити український виробник.

Однак 28 травня у Мінекономіки заявили, що рішення про введення квот на добрива ще не прийнято. У міністерстві відбулася зустріч з представниками ключових аграрних асоціацій, імпортерами і виробниками для пошуку спільного збалансованого рішення щодо ситуації на ринку мінеральних добрив.

Про можливість запровадження квот стало відомо ще у серпні 2019 року, коли Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) було ініційовано розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн - торгових партнерів України: країн ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.

За інформацією Всеукраїнської аграрної ради, основними ініціаторами цього розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа та "ДніпроАзот" Ігоря Коломойського.

На сьогодні виробництвом азотних міндобрив в Україні займаються три заводи групи Ostchem Дмитра Фірташа, завод "Дніпроазот" Ігоря Коломойського і державний Одеський припортовий завод.

Торік Антимонопольний комітет України визнав групу Фірташа монополістом через домінуючу роль на ринку і розпорядився примусово розділити її. Проте це рішення оскаржується у судах.

Фото: Павло Багмут