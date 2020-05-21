Квоти на імпорт добрив не вплинуть на ціну або дефіцит товару - заступник міністра

Рішення про запровадження квот на імпорт добрив не вплине на ціну або дефіцит товару - запропоновані квоти насправді будуть близькими до фактичного імпорту, який наразі є в Україні.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

«Рішення по добривах, яке пропонує Мінекономіки, не призведе ані до зростання цін, ані до дефіциту товару. Втручання в ринок добрив буде мінімальним, щоб не нашкодити споживачам. Ми пропонуватимемо запровадити квоти, щоб зберегти диверсифікацію і передбачуваність імпорту. Запропоновані квоти будуть близькими до фактичного імпорту, який ми маємо зараз», - зазначив Качка.

За його словами, цей парадокс пов‘язаний з тим, що розслідування тривало майже рік і стосувалося періоду до середини 2019 року. З того часу ринок добрив змінився. У першому кварталі 2020 року імпорт комплексних добрив скоротився на 18%, а азотних - на 59% у порівнянні з першим кварталом попереднього року.

«Імпорт в Україні сам потихеньку йде до таких параметрів, які ми пропонуємо зафіксувати. Для чого ж в таких обставинах тоді захищати нацвиробника? Щоб нарешті вивести ринок добрив у стан, коли нових захисних заходів не треба. Для того, щоб допомогти національному виробнику, і зберегти нормальні умови конкуренції», - наголосив заступник міністра.

Він зазначив, що на внутрішньому ринку конкуренція досягається через нормальний баланс між виробництвом і імпортом. В той же час, нацвиробник конкурує із закордонними компаніями як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках.

«Нам треба захищатися від надмірного виробництва, яке нарощується в регіоні (зокрема в Туреччині). А з огляду на роль газу у виробництві добрив - це питання вже набуває геополітичних обрисів», - підкреслив торговий представник.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну з Російської Федерації деяких груп товарів із категорій: промислова та сільськогосподарська продукція, мінеральні добрива, транспортні засоби та ін. Також протягом кількох років в Україні уряд запроваджував антидемпінгові мита на імпорт мінеральних та азотних добрив із Росії.

В той же час, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 5 вересня 2019 року ухвалив рішення про примусове поділення групи OSTCHEM Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив та накласти на «НФ Трейдінг Україна» штраф у розмірі 107 млн грн.

За інформацією АМКУ, розгляд справи на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив було ініційовано через зловживання монопольним (домінуючим) становищем ПАТ "Азот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПрАТ "Рівнеазот", ТОВ "НФ Трейдінг Україна" на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив.

Розслідування АМКУ встановило, що учасники групи, займаючи монопольне становище на ринку в 2014-2017 роках, зловживали ним, що призвело до зростання цін на мінеральні добрива, а також фактичної зупинки виробництва добрив в Україні у березні 2017 року. Так, після ухвалення Кабміном рішень про заборону купівлі добрив у РФ, ці підприємства завищували ціну на добрива в Україні, що завдало збитків фермерам.

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Як повідомлялося, імпорт азотних добрив у січні-квітні 2020 року склав 401,6 млн тонн, загальною вартістю 78,9 млн дол., експорт - 355,68 млн тонн вартістю 73,59 млн дол.

У 2019 році було імпортовано азотних добрив 1,59 млн тонн на 346,2 тис дол., експортовано – 940 тис. тонн на 207,59 тис дол.