Рішення щодо квот на добрива ще не прийняли - Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулася зустріч з представниками ключових аграрних асоціацій, імпортерами і виробниками для пошуку спільного збалансованого рішення щодо ситуації на ринку мінеральних добрив.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Рішення щодо введення/неведення квот на добрива ще не прийнято. Ми підтримуємо постійний діалог з усіма зацікавленими сторонами. Наше спільне завдання – вийти на узгоджене рішення, яке буде і в інтересах аграріїв, і в інтересах вітчизняних виробників. Наша мета у тому, щоб ціна на добрива була прийнятною і давала можливість аграріям розвиватися», - підкреслив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

Він наголосив, що необхідно збалансувати інтереси виробників і споживачів та знизити тиск на ринок. Цього можна досягти через незалежність трейдингу, тобто шляхом відокремлення виробництва від торгівлі.

Урядовець також акцентував на ціноутворенні. Зменшення вартості ціни та наближення її до світового рівня можливе через арбітраж трейдерів, який балансує закуплений товар (як імпортованих добрив, так і внутрішнього виробництва) та продає його аграріям за усередненою ціною.

На зустрічі наголошувалось, що вирішивши питання ціни та впливу на неї, національні виробники отримають можливість розвиватися, а споживачі – купувати продукцію за цінами, наближеними до світових.

У ході зустрічі кожна сторона отримала змогу висловити свою позицію щодо ситуації на ринку мінеральних добрив для пошуку компромісних рішень.

Як повідомлялося, про можливість впровадження квот стало відомо ще у серпні 2019 року, коли Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) було ініційовано розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн-торгових партнерів України - країни ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.

За інформацією Всеукраїнської аграрної ради, основними ініціаторами даного розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній «Остхем» Дмитра Фірташа та «ДніпроАзот» Ігоря Коломойського.

Читайте також: У Києві аграрії протестували проти введення квот на імпорт добрив

У червні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав, що група «Остхем» є монополістом на ринку азотних добрив та зловживає своїм монопольним становищем. У свою чергу, обмеження імпорту добрив з інших країн тільки зміцнить її монополію та дозволить і надалі диктувати аграріям ціни на добрива.