Аваков запросив лідерів інвесторів "Аркади" на зустріч до МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запросив на зустріч на 1 червня лідерів інвесторів банку "Аркада".

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку "Аркада", які вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих. Цю ситуацію можна швидко вирішити. Для цього необхідна воля та співпраця. Президент просив мене контролювати цей процес. У понеділок я запрошую лідерів інвесторів до МВС, щоб ми остаточно поставили це питання на контроль", - цитує Авакова МВС.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку проходив мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько 40 будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингувальників вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Окрім того, відбулася нарада в КМДА з цього приводу.