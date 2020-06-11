Камери на дорогах: Аваков похвалився статистикою за перші 10 днів

За 10 діб роботи системи фотовідеофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилась вдвічі, громадяни сплатили 7399 штрафів.

Про це зазначив очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Кількість порушень знизилась удвічі, сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 14 31 000 гривень – підсумок 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській області», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков також закликав громадян до підтримки тренду безпеки на дорозі і порятунку життів.

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З адресами камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху можна ознайомитися за посиланням.

Також можна за посиланням ознайомитися з переліком адрес уповноважених підрозділів ДПП, куди громадяни можуть звертатись з питань автофіксації.

Як повідомлялося, з 1 червня запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.