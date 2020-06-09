У двох областях запускають цілодобовий контроль за діями поліції
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«З моменту, коли ця система почала працювати, в ІТТ зменшилась кількість неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. Наразі плануємо запустити пілотний проєкт ще в 10 підрозділах Кіровоградської області та в одному відділі поліції Дніпропетровської», - зазначив начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції Руслан Горяченко.
Він пояснив, що система працює два роки і діє як на захист поліцейського, так і на захист затриманої людини. Усі дії записуються на відеокамеру. Зокрема, коли громадянин потрапляє до ІТТ, інспектор з дотримання прав людини в окремій кімнаті під відео- та аудіозапис проводить з ним перше інтерв’ю.
“Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо буде якась скарга, приймає її та віддає відповідному органу - ДВБ або ДБР. Протягом всього знаходження в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто «Custody Records» автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор”, - пояснюють у МВС.
Нині система «Custody Records» впроваджена у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.
Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи на всі підрозділи поліції.
Як повідомлялося, 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у всіх підрозділах Національної поліції України функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.