У двох областях запускають цілодобовий контроль за діями поліції

Пілотний проєкт «Custody Records» з цілодобового контролю за діями посадових осіб, який нині діє в чотирьох ІТТ, буде запущено також у 10 підрозділах Кіровоградської області та в одному відділі поліції Дніпропетровської.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«З моменту, коли ця система почала працювати, в ІТТ зменшилась кількість неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. Наразі плануємо запустити пілотний проєкт ще в 10 підрозділах Кіровоградської області та в одному відділі поліції Дніпропетровської», - зазначив начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції Руслан Горяченко.

Він пояснив, що система працює два роки і діє як на захист поліцейського, так і на захист затриманої людини. Усі дії записуються на відеокамеру. Зокрема, коли громадянин потрапляє до ІТТ, інспектор з дотримання прав людини в окремій кімнаті під відео- та аудіозапис проводить з ним перше інтерв’ю.

“Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо буде якась скарга, приймає її та віддає відповідному органу - ДВБ або ДБР. Протягом всього знаходження в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто «Custody Records» автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор”, - пояснюють у МВС.

Нині система «Custody Records» впроваджена у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.

Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи на всі підрозділи поліції.

Як повідомлялося, 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у всіх підрозділах Національної поліції України функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.