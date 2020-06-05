Аваков у Раді: Після інциденту у Кагарлику введуть відеофіксацію слідчих дій
Про це заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У всіх підрозділах поліції буде запроваджено систему Custody Records, тобто повну відеофіксацію слідчих дій”, - сказав глава МВС.
За його словами, після аналізу інциденту було вирішено запровадити цілу низку нововведень у поліції. Зокрема, до роботи в Інспекції з особового складу Нацполіції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах.
Крім того, планується підвищити заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення Інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема, будуть закуплені автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень, бодікамери, додав міністр.
Інспекції з особового складу буде надано право перевіряти підрозділи поліції у будь-який час доби.
“При професійному відборі кадрів у Нацполіцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності”, - наголосив Аваков.
Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.
Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов’язків.