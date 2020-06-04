Зґвалтування у Кагарлику: відділення поліції повністю скоротили

Штат Кагарлицького відділення поліції повністю скорочено.

Про це заявив заступник голови НПУ – начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе на координаційній нараді керівників правоохоронних органів в Офісі генпрокурора, інформує Управління комунікації НПУ.

«На даний час штат Кагарлицького відділення поліції скорочений повністю. За результатами службового розслідування зі служби в поліції звільнено ряд співробітників», - повідомив Цуцкірідзе.

Він також наголосив, що позиція керівництва Нацполіції – жорстко і принципово реагувати на всі факти порушення закону з боку поліцейських.

«Службова перевірка щодо подій у Кагарлицькому відділення поліції триває. За її результатами буде надана оцінка роботи керівництва поліції в Київській області та Обухівського відділу. Водночас проводиться перевірка співробітниками ДБР», - уточнив заступник голови НПУ. Він зазначив, що для контролю стану службової дисципліни та законності у кожному Головному управлінні поліції також діють спеціальні мобільні групи кадрових підрозділів, і за результатами їхніх перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 120 осіб, звільнено зі служби 125 поліцейських.

У Нацполіції також нагадали, що за результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 співробітників, і, окрім того, керівництво Кагарлицьким відділенням поліції було доручено працівникам обласного главку.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року до лікарні в Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

За попередньою інформацією, проти ночі з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав їй протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів згвалтував.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи згвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. В результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється в згвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється в співучасті в згвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).