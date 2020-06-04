Протидія поліцейському свавіллю: про що домовилися на нараді у Венедіктової

Про це інформує пресслужба МВС.

«Учасники наради підписали спільно постанову та узгодили наступні заходи: невідкладно активізувати діяльність, спрямовану на виявлення кримінальних правопорушень з боку правоохоронців та випадків катувань. Для цього повною мірою застосувати всі наданні законом можливості. Удосконалити статистичну звітність та ЄРДР для забезпечення можливості належного обліку заяв та повідомлень, а також кримінальних правопорушень даної категорії», - йдеться у повідомленні.

Також учасники зустрічі узгодили й такі заходи: удосконалити систему реєстрації затриманих осіб, фіксації всіх слідчих та процесуальних дій за їх участі, включаючи результати медогляду та тілесних ушкоджень; удосконалити механізм застосування заходів безпеки до осіб, що стали жертвами неналежного поводження, особливо тих, що перебувають у місцях несвободи.

Наголошується, що потребує розробки та нормативного закріплення механізм повідомлення підрозділів ДБР про факти виявлення медпрацівниками закладів охорони здоров’я тілесних ушкоджень, що могли утворитися під час неналежного поводження з особою органами правопорядку.

Також уточнюється, що Управління з дотримання прав людини Національної поліції за півтора року провело понад 300 службових розслідувань виявленої інформації про порушення поліцейськими прав людини. За їх результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 175 працівників поліції (62 – догана, 18 – сувора догана, 76 – зауваження, 12 – попередження про неповну посадову відповідність та 7 – звільнення).

Заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ НПУ Максим Цуцкірідзе також розповів про результати роботи у цій сфері підрозділів внутрішньої безпеки.

«Протягом останніх півтора року проведено понад 4600 цільових заходів та перевірок, під час яких виявлено майже 7900 порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 2724 працівника, з яких 178 – звільнено. За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки, органами досудового розслідування розпочато 94 кримінальних провадження стосовно працівників поліції за фактом порушення конституційних прав громадян (з яких 4 – за катування). Повідомлено про підозру 40 правоохоронцям», - уточнив він.

Під час наради генпрокурор Ірина Венедіктова наголосила, що основне завдання органів правопорядку – забезпечення законності та дотримання прав і свобод людини. «Офіс генерального прокурора вступає категорично проти будь-яких замовчувань або приховування фактів катувань або неналежного поводження з боку правоохоронних органів», - сказала Венедіктова.

В координаційній нараді взяли участь генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, міністр юстиції Денис Малюська, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На нараді було запропоновано вжити низку заходів, які дозволять правоохоронним органам більш ефективно запобігати та виявляти дії, що принижують честь і гідність затриманих осіб.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року до лікарні в Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

За попередньою інформацією, проти ночі з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав їй протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. В результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється в зґвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється в співучасті в зґвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).