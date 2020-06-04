Згвалтування у Кагарлику: Денісова звернулася до Нацради через “засвічені” дані потерпілої

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова звернулась до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо оприлюднення у ЗМІ персональних даних та знімків потерпілої дівчини в Кагарлику.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена України.

"Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася з листом до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в якому вимагає донести до представників ЗМІ не переходити межу моральних цінностей, за якою стоїть людина, її права і свободи", - йдеться у повідомленні.

Окремі медіа не враховуючи моральні аспекти і права людини оприлюднили персональні дані та фотознімки потерпілої від насильницьких дій працівників Кагарлицького відділення Нацполіції, наголосила Денісова.

Уповноважений також звернула увагу ЗМІ на необхідність дотримання Конституції України та законів, аби надалі уникати у професійній діяльності приниження честі та гідності людини та громадянина.

Раніше у деяких ЗМІ оприлюднили фото й ім’я потерпілої дівчини з Кагарлику.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року до лікарні в Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження у зв'язку з побиттям і зґвалтуванням. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

За попередньою інформацією, проти ночі з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав їй протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів згвалтував.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи згвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. В результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється в згвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється в співучасті в згвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).