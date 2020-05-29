Усі причетні до злочинів поліцейські будуть покарані - Прем'єр

Працівники Національної поліції, яких визнають винними у скоєнні тих чи інших злочинів, будуть покарані.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у п'ятницю у вечірньому ефірі телеканалу «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ті, хто причетний до цих злочинів і, відповідно до розслідування, будуть визнані винними, понесуть покарання», - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання учасників програми про розслідування щодо двох поліцейських, затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки у Кагарлику на Київщині.

Глава уряду зазначив, що нині у поліції працюють понад 200 тисяч людей, і до цього числа потрапили й негідники. «Звичайно, їх треба звідти вилучати і треба робити відповідний кадровий відбір. І саме головне, має бути невідворотність та жорсткість карання для тих негідників, які творять ці зґвалтування, убивства та інші злочини. Але я тут погоджуюсь, треба розділяти злочин та убивства при виконанні службових обов'язків. Те, що відбулося із ґвалтуванням, зі службовими злочинами – це те, що має каратися і не відпускатися», - наголосив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Після інциденту керувати розформованим Кагарлицьким відділенням поліції доручили обласному управлінню поліції. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із радником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.