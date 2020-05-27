Зґвалтування у Кагарлику: комітет ВР перевірить можливі інші злочини поліцейських

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує 1 червня провести закрите засідання щодо злочину, пов’язаного з побиттям і зґвалтуванням жінки за участю оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції.

Про це поінформував голова комітету Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хотіли б з’ясувати, чи це було системним явищем у цьому підрозділі, чи окремо взятим випадком. Це, мабуть, головне питання, яке ми хочемо з’ясувати на цьому закритому засіданні. Оскільки керівництво поліції прийняло рішення про розформування всього підрозділу, то є припущення, що такі випадки були непоодинокими, і, можливо, саме ці особи вчиняли й інші злочини раніше, що можуть кваліфікуватись як катування. А можливо, були й інші співробітники цього підрозділу, які вчиняли такі дії», – зазначив Монастирський.

За його словами, члени профільного комітету подали депутатські запити до Національної поліції, зокрема до підрозділу внутрішньої безпеки, щодо скарг, які надходили від громадян на дії поліцейських цього підрозділу. «Думаю, до понеділка ми вже матимемо й цифри, й те, від кого конкретно надходили скарги», – сказав він.

Також Монастирський планує днями виїхати на місце події. «Мені здається не буде зайвим поїхати на місце події. Днями я планую особисто туди поїхати, подивитися. Тому що, як пишуть ЗМІ, були постріли, їх могли чути, як мінімум, й інші співробітники відділку, а як максимум – жителі прилеглих будинків. Треба зрозуміти, поряд вони знаходяться чи ні», – пояснив депутат.

Окрім того, в профільному комітеті на понеділок очікують від Офісу генерального прокурора узагальнену інформацію щодо протидії катуванню в органах поліції. «У них є факти, ми їх також запросили, вони мають надати їх у понеділок щодо інших випадків в інших підрозділах поліції по країні. ...Якщо такі випадки будуть масовими, ... можна говорити про більш широку переатестацію», – уточнив Монастирський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував постраждалу.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій постраждалий отримав переломи ребер та носа.

Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо постраждалої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері, о 19.40 поліцейських було затримано, а на місце злочину викликано слідчих ДБР.

25 травня начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Нацполіції зробила заяву про факт насильства і тортур і про затримання підозрюваних.

ДБР 25 травня повідомило про початок досудового розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

27 травня суддя Голосіївського районного суду міста Києва ухвалив рішення про те, що співробітника Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму, якого звинувачують у зґвалтуванні та побитті жінки, взяли під варту на 60 діб без права застави.