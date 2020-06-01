Підозрювані у зґвалтуванні жінки в Кагарлику не визнають провини - депутат

Затримані підозрювані працівники Кагарлицького відділення поліції у зґвалтуванні жінки своєї провини не визнають і заявляють, що факту зґвалтування не було.

Про це журналістам розповів по завершенні позачергового засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності голова комітету Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підтвердили також співробітники прокуратури, що ті поліцейські, яких затримали, двоє, вони не визнають злочину, який вчиняли, що не було ніякого злочину, що жінка сама погодилась на статевий зв'язок", - зазначив Монастирський.

Як повідомлялося, 24 травня до лікарні у Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження через побиття та зґвалтування. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав їй протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над головою. У результаті цих дій потерпілий дістав переломи ребер та носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Фото: sud.ua