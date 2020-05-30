Зґвалтування у Кагарлику: з відділення поліції вже звільнили 10 працівників

За результатами службового розслідування з Кагарлицького відділення поліції, що опинилося у центрі скандалу через побиття та зґвалтування дівчини, вже звільнено 10 службовців.

Про це поінформував начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Мета службового розслідування – встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоби таке повторилося. Поліцейські, причетні до вчинення злочину, нестимуть покарання», - заявив Нєбитов.

Він розповів про перший етап службового розслідування щодо 19 працівників. За його результатом 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнено з посад та з лав Національної поліції.

Начальник поліції Київщини також наголосив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні та побитті жінки, до приїзду працівників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їхніх службових кабінетів та збереження речових доказів.

Як повідомлялося, 24 травня до лікарні у Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження через побиття та зґвалтування. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав їй протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над головою. У результаті цих дій потерпілий дістав переломи ребер та носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.