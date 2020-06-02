Місія ООН - про Кагарлик: Неприпустимо розголошувати в медіа особисті дані жертв насильства

Моніторингова місія ООН з прав людини нагадує про неприпустимість розголошення в ЗМІ особистих даних жертв насильства.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook.

«Після події в Кагарлику, де повідомлялося про сексуальне насильство і тортури, застосовані до жінки і чоловіка, деякі ЗМІ опублікували ім'я, місце проживання і фотографію жертви. Вони також описали її характер і поведінку.

Ми підкреслюємо, що при висвітленні випадків сексуального насильства всі зацікавлені сторони, зокрема і ЗМІ, повинні враховувати, що інтереси жертв на першому плані. Це означає запобігати повторній травматизації і стигматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, і публічно поширювати особисті дані людини лише за умов її інформованої згоди", - йдеться в повідомленні.

У Моніторинговій місії нагадали, що відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям і повагою до їх гідності.

Тож, публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно додатково обтяжувати жертву. Байдужий підхід до таких випадків впливає на добробут жертв та їхніх родин, і може мати негативний вплив, стримуючи жертв від повідомлення про таке насильство в майбутньому, наголосили в Місії.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року до лікарні в Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

За попередньою інформацією, проти ночі з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав їй протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів згвалтував.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи згвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. В результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється в згвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється в співучасті в згвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).