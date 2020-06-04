У поліції введуть систему цілодобового контролю за €20 мільйонів

У всіх підрозділах Національної поліції України функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб - «Сustody Records».

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

«Називатиметься вона «Сustody Records». Механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7. На даний час відбувається апробація даного пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції», - сказав очільник МВС.

Для запровадження такого проєкту в усіх підрозділах поліції в державі необхідно, за попередніми підрахунками, понад 20 млн євро.

«Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу», - додав Аваков.

Водночас він наголосив, що МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини, а також з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. «Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок в Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична. Проте, принциповим є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. «Врадіївку» намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до місця події було викликано слідчу групу ДБР», - сказав Аваков.

Міністр нагадав, що Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат, а можливість їхньої подальшої служби буде вирішено кадровою комісією Нацполіції.

«На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте, ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою закону. Міністерство внутрішніх справ активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини», - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року до лікарні в Кагарлику звернулася дівчина 1994 року народження в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням. Вона стверджує, що до цих правопорушень причетні службовці поліції.

За попередньою інформацією, проти ночі з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав їй протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. В результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Наразі весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Керувати розформованим відділенням доручили обласному управлінню поліції.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Оперуповноважений підозрюється в зґвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється в співучасті в зґвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).