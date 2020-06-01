Усі працівники відділення поліції у Кагарлику проходять оцінку - депутат

Кожна посадова особа відділення поліції у місті Кагарлик проходить оцінку на відповідність їхніх дій службовим обов'язкам після скандалу із зґвалтуванням жінки працівниками поліції.

Про це журналістам заявив після позачергового засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності його голова Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проходить оцінку кожна посадова особа Кагарлицького відділення поліції, від керівника до чергового - на відповідність їхніх дій тим службовим обов'язкам, які вони мали б виконувати", - зазначив Монастирський.

За його словами, в першу чергу мова йде про те, чи знав керівник відділення, що в нього у відділенні вчиняються таким чином допити, а також щодо того, чи здійснювалися постріли у відділенні і чи були інші працівники правоохоронних органів, які стали свідками злочину, але не втрутились.

"Відверто скажу, що членів комітету вразила та ситуація, що працівники цього відділення були впевнені у своїй безкарності, тобто вони навіть не намагались особливо приховати сліди цього злочину", - зауважив нардеп.

Голова комітету додав, що члени комітету домовились зібратись наприкінці червня і провести повторне засідання.

"Керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив про те, що представить на наступному засіданні свою пропозицію щодо реструктуризації роботи поліції, враховуючи, в тому числі, цей випадок", - додав Монастирський.

Як повідомлялось, 1 червня відбулося позачергове засідання Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності у закритому режимі.

Народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова повідомила, що на засідання комітету щодо зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділенні поліції міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не з'явився.