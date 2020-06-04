Керівник правоохоронного органу не має йти у відставку через злочини підлеглих - Венедіктова
Про це вона сказала у коментарі журналістам після закінчення координаційної наради керівників правоохоронних органів, коментуючи збір підписів у Верховній Раді за відставку глави МВС Арсена Авакова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні була дуже гарна реалізація стосовно прокурора на величезну суму хабаря. І що тоді ставити питання... що Венедіктова має йти у відставку?” - зазначила вона, відповідаючи на запитання, як вона ставиться до ініціативи звільнити Авакова.
"Мені здається, керівник правоохоронного органу має робити свою роботу щодо організації і виявлення, а вже політичні заяви з цього приводу я точно не буду робити", - підсумувала Венедіктова.
Як повідомлялося, цього тижня у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ініціювала збір підписів фракція партії “Голос” після подій у Кагарлику, де правоохоронці побили і зґвалтували затриману жінку.