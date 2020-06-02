"Голос" закликає "слуг народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова
Про це Совсун сказала під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звертаюсь до депутатів фракції "Слуга народу". За останні два дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете: міністр не винен, так буває. Я кажу: ні, так не буває. Так не повинно бути. Поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що за вашими виправданнями стоїть просто страх. І зараз час подолати цей страх", - сказала Совсун.
Депутат додала, що "треба набратися сміливості і чесно визнати, що ніяких реформ в поліції не відбувається і що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробила її за 6 років на посаді".
"Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити у погонах далі будуть вбивати і ґвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте у чергову Врадіївку чи Міннеаполіс - тільки богу відомо", - заявила Совсун.
Вона також зазначила, що мовчання депутатів – "це співучасть".
Совсун нагадала про інцидент у Кагарлицькій поліції, де двоє співробітників поліції катували і зґвалтували жінку.
"Ми знаємо, що до 23 травня були скарги на цих самих поліцейських. Це скарги, на які ніхто не відреагував, це скарги, на які не відреагувала система. І є людина, яка винна в тому, що система не відреагувала. Ім’я цієї людини — Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ за останні 6 років мав час, аби зробити ті зміни в поліції, яких вимагає українське суспільство. Але цих змін не відбувається", - сказала депутат.
За словами Совсун, "фасадна реформа патрульної поліції не змінила поки суті системи", в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку.
"Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія "Голос" тут вимагає відставки міністра Авакова", - наголосила Совсун.
Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.
Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.