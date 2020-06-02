"Голос" закликає "слуг народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова

Народний депутат із фракції партії "Голос" Інна Совсун звернулася до представників фракції "Слуги народу" із закликом підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це Совсун сказала під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюсь до депутатів фракції "Слуга народу". За останні два дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете: міністр не винен, так буває. Я кажу: ні, так не буває. Так не повинно бути. Поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що за вашими виправданнями стоїть просто страх. І зараз час подолати цей страх", - сказала Совсун.

Депутат додала, що "треба набратися сміливості і чесно визнати, що ніяких реформ в поліції не відбувається і що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробила її за 6 років на посаді".

"Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити у погонах далі будуть вбивати і ґвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте у чергову Врадіївку чи Міннеаполіс - тільки богу відомо", - заявила Совсун.

Вона також зазначила, що мовчання депутатів – "це співучасть".

Совсун нагадала про інцидент у Кагарлицькій поліції, де двоє співробітників поліції катували і зґвалтували жінку.

"Ми знаємо, що до 23 травня були скарги на цих самих поліцейських. Це скарги, на які ніхто не відреагував, це скарги, на які не відреагувала система. І є людина, яка винна в тому, що система не відреагувала. Ім’я цієї людини — Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ за останні 6 років мав час, аби зробити ті зміни в поліції, яких вимагає українське суспільство. Але цих змін не відбувається", - сказала депутат.

За словами Совсун, "фасадна реформа патрульної поліції не змінила поки суті системи", в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку.

"Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія "Голос" тут вимагає відставки міністра Авакова", - наголосила Совсун.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.

Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.