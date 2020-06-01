"Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді

Фракція партії "Слуга народу" хоче заслухати доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під час години запитань до уряду в п'ятницю, 5 червня.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи ту ситуацію, яка склалася за попередні 2 тижні, наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова для доповіді по тих важливих ситуаціях, які склалися у п'ятницю у Броварах, історія з Кагарликом, неетичною поведінкою там правоохоронців", - сказав Корнієнко.

Також, за його словами, депутати хотіли б почути про стан розслідування загибелі народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка.

Крім того, за доповідь Авакова під час години запитань до уряду виступила фракція "Голос".

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

24 травня правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття. За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів її зґвалтував. Кагарлицькі правоохоронці також застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), катування (ст. 127) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365).

Вранці 29 травня у м. Бровари на Київщині у житловому кварталі сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Станом на 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам.

1 червня 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу буде розглянуто сьогодні.