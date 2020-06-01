Суд заарештував 20 фігурантів справи щодо стрілянини у Броварах - Аваков

"Отже, на зараз, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й", - йдеться у дописі міністра.

Він також додав, що двом особам до їх затримання оголошено підозру.

"2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває! .. ещё не вечер", - написав Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені.

На 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам.

Фото: Аваков, Facebook