Правоохоронці доведуть до кінця справу щодо стрілянини у Броварах – Шмигаль

Розслідування щодо сутички із застосуванням зброї, яка сталася у Броварах Київської області 29 травня, обов'язково буде доведене до кінця, а винні понесуть відповідальність.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми доведемо цю справу до кінця. Міністр внутрішніх справ на особистому контролі тримає цю справу. Такі речі треба припиняти й показово наводити порядок. І ніякого іншого шляху бути не може", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що з цього приводу разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Авакововим побував на нараді у Президента України Володимира Зеленського. Тоді глава МВС доповів Президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

"Виявлені вже сорок осіб, 28 – затриманих", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася стрілянина між двома угрупуваннями через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

Правоохоронці затримали 28 учасників перестрілки. Наразі вони перебувають у СІЗО. Особи іще 39-х встановлені.

30 травня до суду направлять клопотання про обрання затриманих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У поліції поінформували, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 год. з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

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Наразі дії учасників перестрілки додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.