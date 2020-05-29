Стрілянина у Броварах: поліція розшукує п’ять авто з підозрюваними
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
"На Київщині введено спецоперацію щодо розшуку автівок, в яких можуть перебувати учасники збройного конфлікту у Броварах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі працівники поліції розшукують 5 автомобілів, в яких зникли з місця стрілянини учасники інциденту.
На розшук автомобілів орієнтовані усі наряди поліції області міста Бровари та Київської області.
Поліція просить водіїв з порозумінням поставитися до поліцейських заходів.
Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Введено план-перехоплення, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 296, ч. 4 (Хуліганство). Наразі затримано 11 осіб. Двоє осіб постраждали: з вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні.