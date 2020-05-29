Очільник Київської ОДА вимагає рішучих дій поліції з наведення порядку в Броварах

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної адміністрації Василь Володін вимагає від поліції негайно вжити невідкладних рішучих заходів із наведення правопорядку у місті Бровари, де вранці сталася стрілянина.

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

«Надзвичайна подія, яка сталася в Броварах вранці на стоянці маршруток, наочно довела, що питання правопорядку у цьому місті гостре, як ніколи. Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить буть-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі", - сказав Володін.

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У КОДА нагадали, що 29 травня о 7 ранку десятки невідомих молодих людей влаштували стрілянину. Відкрито кримінальне впровадження (ч.4, ст. 296 ККУ). Понад 10 осіб затримано. На місці інциденту вилучено зброю. Це жителі інших регіонів країни. Двоє людей знаходяться у броварській лікарні з вогнепальними пораненнями. Причини інциденту та решту учасників встановлюють.

Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками.

Фото: Поліція

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