Стрілянина у Броварах: кількість затриманих зросла до 28

Правоохоронці затримали 28 учасників стрілянини в Броварах, а також встановили особи ще 39 чоловік.

Про це повідомив під час свого виступу у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Першими затримали 11 осіб, які прибули з Вінниччини зі зброєю. Для затримання інших учасників ми ввели спецоперацію на території Києва і області. Також ми орієнтували наряди у Житомирській і Вінницькій областях. Результатом стало 28 затриманих", - сказав Нєбитов.

За словами посадовця, правоохоронці вилучили у затриманих 16 одиниць вогнепальної зброї і 6 автомобілів.

Наразі усі затримані перебувають у СІЗО. 30 травня до суду будуть подані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

"Оперативні працівники з'ясували особи іще 39 осіб, які брали безпосередню участь у перестрілці. Вони будуть затримані і притягнені до відповідальності", - пообіцяв Нєбитов.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що, як з'ясували правоохоронці,"тітушки" з Вінниччини мали отримати винагороду за участь у протистоянні у Броварах у розмірі 800 грн за день.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася стрілянина між угрупуваннями через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

У поліції поінформували, що за напрямком "Бровари - Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 год з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

На місці події поліція затримала 11 озброєних порушників, вилучила три транспортні засоби. Згодом за допомогою колег з інших регіонів затримали ще 13 фігурантів учасників збройного конфлікту на території Вінниччини та Житомирщини.

Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.

У МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби – звільнено.