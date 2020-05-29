Про непричетність до конфлікту у Броварах заявили дві компанії-перевізники - ОДА
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
"Керівництво області провело оперативну нараду із перевізниками, що працюють на броварських маршрутах, визначених КОДА, та з якими укладені договори на організацію перевезень (це, зокрема ТОВ «Євро-Авто-Альянс» (маршрути 706, 707) та ТОВ «Союз Авто» (маршрути 701, 803, 340, 906)). Ці перевізники стверджують, що до ранкового інциденту не мають жодного відношення та працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
В облдержадміністрації наголошують, що за понад рік ніяких змін у цих маршрутах та переліку компаній, що їх обслуговують, не відбувалося.
Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари 29 травня вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Раніше повідомлялося про трьох поранених, двох з яких госпіталізовано до броварської лікарні.
Затримано 11 осіб, поліція розслідує інцидент як хуліганство.