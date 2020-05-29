Про непричетність до конфлікту у Броварах заявили дві компанії-перевізники - ОДА

Перевізники на броварських маршрутах стверджують, що не причетні до ранкового інциденту зі стріляниною в місті.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Керівництво області провело оперативну нараду із перевізниками, що працюють на броварських маршрутах, визначених КОДА, та з якими укладені договори на організацію перевезень (це, зокрема ТОВ «Євро-Авто-Альянс» (маршрути 706, 707) та ТОВ «Союз Авто» (маршрути 701, 803, 340, 906)). Ці перевізники стверджують, що до ранкового інциденту не мають жодного відношення та працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації наголошують, що за понад рік ніяких змін у цих маршрутах та переліку компаній, що їх обслуговують, не відбувалося.

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Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари 29 травня вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Раніше повідомлялося про трьох поранених, двох з яких госпіталізовано до броварської лікарні.

Затримано 11 осіб, поліція розслідує інцидент як хуліганство.