Поліція кваліфікує стрілянину в Броварах як хуліганство

Поліція кваліфікує стрілянину в Броварах як хуліганство

Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Броварах (Київська область) за статтею ст. 296, ч.4 - Хуліганство.

Про це повідомляє МВС України у Facebook.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також наголосили, що на Київщині введено план-перехоплення через стрілянину в Броварах.

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"Наразі затримано 11 осіб. Двоє осіб постраждали. З вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні", - додали у міністерстві.

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Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Раніше повідомлялося про трьох поранених.

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