Поліція кваліфікує стрілянину в Броварах як хуліганство
Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Броварах (Київська область) за статтею ст. 296, ч.4 - Хуліганство.
Про це повідомляє МВС України у Facebook.
"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві також наголосили, що на Київщині введено план-перехоплення через стрілянину в Броварах.
"Наразі затримано 11 осіб. Двоє осіб постраждали. З вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні", - додали у міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Раніше повідомлялося про трьох поранених.