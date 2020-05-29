Троє учасників стрілянини у Броварах поранені - Геращенко

Троє учасників конфлікту зі стріляниною в Броварах (Київська область) дістали поранення.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"У результаті стрілянини троє учасників кримінальної розбірки дістали поранення з травматичної зброї", - відзначив він.

Учасники конфлікту зі стріляниною в Броварах / Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

За його словами, кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області.

Геращенко нагадав, що поліція наразі вже затримала 10 осіб, які брали участь у "хуліганських насильницьких діях".

Заступник міністра повідомив також, що у затриманих вилучено багато мисливської та травматичної вогнепальної зброї, її власники будуть позбавлені прав на володіння нею.

Читайте також: У Броварах сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками

Геращенко наголосив, що тривають оперативні заходи щодо встановлення та затримання всіх причетних осіб.

Кожного заарештованого перевірятимуть на причетність до скоєння інших злочинів, сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, вранці в п'ятницю в Броварах сталася масова стрілянина між легальними і нелегальними перевізниками.

Фото: поліція