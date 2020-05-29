У Броварах сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками

У Броварах на Київщині сталася перестрілка між підприємцями та нелегальними перевізниками.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується", - зазначили у поліції.

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Так, повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7.15 ранку.

"Працівники місцевої поліції оперативно відреагували та вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції", - відмітили у поліції.

Затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

Фото: Поліція