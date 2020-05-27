ЗМІ назвали ім'я пораненого в Києві лідера чорногорського кримінального клану

Унаслідок стрілянини, що сталася 26 травня у Печерському районі Києва, важкі поранення отримав лідер одного з наймогутніших кримінальних кланів Чорногорії Радоє Звіцер.

Про це повідомляє портал Vijesti.

«Очільник кавачського кримінального клану Радоє Звіцер важко поранений в Україні. У Звіцера було випущено дві кулі. Інцидент стався в Києві на вулиці Драгомирова поблизу Новопечерських Липок», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападників було двоє, вони сиділи в автомобілі Mercedes-smart, який після замаху швидко залишили та підпалили.

Поранений 37-річний чорногорець наразі госпіталізований.

Видання зазначає, що чорногорська поліція шукала Звіцера протягом року, щоби допитати щодо кількох скоєних вбивств, які мали місце у війні которських кланів (шкалярського та кавачського, за назвами районів чорногорської общини Котор - Шкалярі та Кавач), але він офіційно не підозрюється в жодному з цих злочинів. Сам Звіцер вже тривалий час не перебував на території Чорногорії.

Як повідомляв Укрінформ, Нацполіція затримала групу іноземних кілерів за замах на вбивство громадянина Чорногорії у Києві.

За даними пресслужби Нацполіції, 26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню. Ним виявився громадянин Чорногорії, який перебуває в міжнародному розшуку та є одним із лідерів і організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

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Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

Фігурантів затримали, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: Vijesti