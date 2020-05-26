У центрі Києва стріляли у чоловіка

У Печерському районі столиці невідомий стріляв у чоловіка.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що о 18:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом виїхали правоохоронці.

Наразі на місці події проводяться першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини скоєного.

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37-річного потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарняного закладу.

За даним фактом Печерське управління поліції порушило кримінальну справу.