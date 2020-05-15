У Києві суд заарештував водія за стрілянину на дорогах

У Києві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику, який стріляв на дорогах і неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«За погодженням прокуратури міста Києва, столичні слідчі оголосили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 168 тисяч гривень. Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі, йому загрожує до семи років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Раніше, у квітні цього року, до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час дорожнього руху невідомий вистрелив у вікно автомобіля. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці з’ясували, що правопорушнику здалося, що нібито його автівку «підрізала» інша машина, яку він наздогнав та вистрелив у вікно. Водій не постраждав, але за отриманим орієнтуванням із маркою та державними знаками автомобіля, поліцейські встановили напрямок руху та на проспекті Соборності зупинили зловмисника.

У ході огляду автівки експерти виявили кілька одиниць різних видів зброї, які відправили на проведення експертного дослідження. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тоді суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.

Затриманим виявився мешканець Дарницького району, 1981 року народження, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганські дії. У тому числі за вчинення конфліктної ситуації на дорозі у травні 2019 року. Тоді він теж вистрелив в автомобіль, у результаті чого водій отримав тілесні ушкодження. За цим фактом триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.