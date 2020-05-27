Замах на лідера наркокартелю в Києві: поліція затримала чотирьох іноземних кілерів

Нацполіція затримала групу іноземних кілерів за замах на вбивство громадянина Чорногорії у Києві.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 26 травня, у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

«Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік», - повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство. За словами голови Нацполіції, на початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що «стрілків» чекали їхні спільники. «Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоби через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем. Розуміючи, що зловмисники озброєні, до поліцейської операції для затримання кілерів залучили спецпризначенців КОРД. Вранці при в’їзді в Одесу співробітники ДСР, карного розшуку, Головного слідчого управління, поліції Одещині та КОРД затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти», - зазначив Клименко. Читайте також: У центрі Києва стріляли у чоловіка

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

Як повідомлялося, 26 травня 18:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом виїхали правоохоронці.

37-річного потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарняного закладу.

За даним фактом Печерське управління поліції порушило кримінальну справу.

Фото: пресслужба Нацполіції