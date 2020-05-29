У справі про стрілянину в Броварах затримали 11 осіб - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

"Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заходи щодо встановлення всіх учасників стрілянини, відбувається за процесуального керівництва прокуратури Київської області. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

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Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.