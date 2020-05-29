Зеленський: Стрілянину в Броварах не можна назвати сутичками, це нагадує 90-ті

Президент Володимир Зеленський заслухав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ситуації зі стріляниною у Броварах на Київщині в п’ятницю вранці та наголосив, що сутичками її не можна назвати, це нагадувало 1990-ті роки.

На зустрічі також був присутній Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба глави держави.

«Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті», - підкреслив Зеленський.

Очільник МВС доповів Президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Зазначається, що в сутичці брали участь близько ста осіб, один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

«Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області», – розповів Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

«На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості», – повідомив очільник МВС.

За його словами, оголошено план-перехоплення для затримання організаторів, також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.

Міністр запевнив, що поліція перебуває в координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

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Також Аваков проінформував, що будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

«Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити», – сказав міністр.

У свою чергу Президент наголосив, що має бути проведено розслідування для встановлення й покарання винних, а уряд має надати допомогу пересічним громадянам, які постраждали внаслідок сутички.

«Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці», – резюмував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.

Пізніше 29 травня у МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби - звільнено.

За фактом стрілянини у Броварах розпочато вже три кримінальні провадження.

Фото: Офіс Президента