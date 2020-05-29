МВС: Керівника вінницької поліції відсторонили, а заступника - звільнили

Керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби - звільнено.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили у міністерстві, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.