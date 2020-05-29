За фактом стрілянини в Броварах відкрили вже три справи

За фактом стрілянини у Броварах на Київщині розпочато вже три кримінальні провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у Facebook.

"За фактом стрілянини у Броварах розпочато три кримінальні провадження. Дії зловмисників кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що наразі затримано 11 учасників події: "Двоє – місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини".

"З ними проводять слідчі дії. Крім того, за місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки. Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.

Пізніше 29 травня у МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби - звільнено.

Фото: Поліція