Стрілянина у Броварах: поліція назвала ймовірну причину і відкрила вже чотири справи
Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.
"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку. Слідчо-оперативні заходи для встановлення та затримання інших учасників події тривають", - йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що кількість затриманих зросла до 24 осіб, а слідчі поліції розслідують 4 кримінальні провадження за фактом події.
У поліції зазначили, що було встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 год. з боку Києва.
Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.
На місці події поліція затримала 11 озброєних порушників, вилучила три транспортні засоби. Згодом за допомогою колег з інших регіонів затримали ще 13 фігурантів учасників збройного конфлікту на території Вінниччини та Житомирщини.
У поліції також нагадали, що дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.