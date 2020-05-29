Стрілянина у Броварах: поліція назвала ймовірну причину і відкрила вже чотири справи

Стрілянина у Броварах, яка сталася вранці 29 травня, відбулася через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку. Слідчо-оперативні заходи для встановлення та затримання інших учасників події тривають", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що кількість затриманих зросла до 24 осіб, а слідчі поліції розслідують 4 кримінальні провадження за фактом події.

У поліції зазначили, що було встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 год. з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

На місці події поліція затримала 11 озброєних порушників, вилучила три транспортні засоби. Згодом за допомогою колег з інших регіонів затримали ще 13 фігурантів учасників збройного конфлікту на території Вінниччини та Житомирщини.

У поліції також нагадали, що дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.