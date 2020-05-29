Стрілянина у Броварах: поліція додатково кваліфікувала справу як замах на вбивство

Поліція додатково кваліфікувала справу про перестрілку у Броварах як замах на вбивство.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції у Facebook.

"Стрілянина у Броварах: дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що вранці 29 травня у Броварах відбулася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє чоловіків, двоє із них із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні.

Наразі поліцейські затримали 21 учасника події: 11 – у Броварах, 5 – на Житомирщині, 5 – на Вінниччині.

Раніше слідчі за цим фактом розпочали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

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Як повідомлялося, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.

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Пізніше 29 травня у МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби – звільнено.