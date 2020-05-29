Після стрілянини в Броварах затримали вже 21 особу - МВС

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.

«На в'їзді до Вінницької області поліцейські затримали ще п'ятьох учасників кримінальних розбірок у Броварах, які переміщувалися на білому джипі BMW. Таким чином, загальна кількість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в переділі чорного ринку маршрутних перевезень, сягнула 21-го», - повідомив заступник міністра.

Як повідомлялося, на одній з вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася перестрілка між підприємцями і нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.

Пізніше 29 травня в МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника і керівника оперативної служби - звільнено.

За фактом стрілянини в Броварах Київської області розпочато вже три кримінальні провадження.