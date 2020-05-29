Після стрілянини в Броварах затримали вже 21 особу - МВС
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Укрінформ
Після стрілянини в Броварах правоохоронці затримали вже 21 особу.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.
«На в'їзді до Вінницької області поліцейські затримали ще п'ятьох учасників кримінальних розбірок у Броварах, які переміщувалися на білому джипі BMW. Таким чином, загальна кількість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в переділі чорного ринку маршрутних перевезень, сягнула 21-го», - повідомив заступник міністра.
Фото: поліція