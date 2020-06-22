У КПВВ "Новотроїцьке" з окупованої території прибули перші машини

У КПВВ «Новотроїцьке» з тимчасово окупованої території прибули перші машини з громадянами, які хочуть потрапити на контрольовану Україною територію.

Про це 22 червня повідомили в Донецькій військово-цивільній обласній адміністрації.

«Перші дві машини рушили з тимчасово окупованої території в бік КПВВ «Новотроїцьке», який сьогодні розпочав роботу. Нині автівки перетинають пункт пропуску», - йдеться у повідомленні.

Громадяни, які прослідують із тимчасово окупованої території України, проходитимуть безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатиметься лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил 10 червня розпочали працювати два КПВВ: на Луганщині «Станиця Луганська» та в Донецькій області - «Мар'їнка». Натомість окупанти заблокували відновлення пропуску через лінію розмежування. Але потім КПВВ «Станиця Луганська» на Луганщині почала здійснювати пропуск громадян з перебоями, робота КПВВ «Мар’їнка» в Донецькій області блокувалася окупантами. В ОРДО відмовлялися здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи.

Фото: dn.gov.ua