Через адмінмежу з Кримом не пускають без додатка "Дій вдома"

Під час перетину КПВВ на адмінмежі з Кримом громадяни зобов’язані встановлювати додаток «Дій вдома».

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, йдеться на сайті ДПСУ.

"Передбачено, що уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України в разі, коли у період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома”, - сказав Лисюк.

Він нагадав, що це регламентовано Постановою уряду від 12 червня 2020 р. № 480, якою змінено вимоги щодо в’їзду в Україну іноземних громадян та осіб без громадянства.