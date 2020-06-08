Обсервацію можна замінити на самоізоляцію, встановивши додаток “Дій вдома” - МОЗ

Особа, що прибула до України з-за кордону, повинна на вибір пройти самоізоляцію, встановивши додаток “Дій вдома”, або обсервацію у визначених місцях.

Про це під час онлайн-брифінгу нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання, чи є обсервація обов'язковою для особи, яка повернулась з-за кордону, чи можна замінити її на самоізоляцію.

“Людина, яка приїжджає до України, після прибуття повинна пройти самоізоляцію, встановивши додаток “Дій вдома”. І це обов'язкове правило при проходженні самоізоляції. Якщо немає такої можливості встановити цей додаток або немає можливості десь проходити самоізоляцію, тоді передбачено проходження обсервації. Нами чітко визначено місця цієї обсервації”, - заявив Степанов.

Він уточнив, що в кожній області чітко визначені місця для проходження обсервації осіб, які прибули з-за кордону, та які не мають можливості самоізолюватись.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 22 квітня зобов'язав Мінцифри забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.

Станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19, за добу - 463 нових випадків. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві — 72.