В Україні підтвердили 31 154 випадки COVID-19, за добу - 648

Станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 154 випадки COVID-19, за добу - 648 нових.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з оприлюдненими вранці у неділю даними, в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 648 нових.

Одужали 106 осіб і 9 осіб померли.

Загалом одужали 14 082 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 889.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 139, у Києві — 66, Закарпатській області — 49.

Водночас жодного випадку протягом доби не виявлено у Полтавській і Луганській областях.