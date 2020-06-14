У депутата Верховної Ради діагностували COVID-19

Коронавірус підтвердили у члена фракції "Слуга народу" Максима Перебийноса, який минулого тижня був у сесійній залі.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на заступника голови фракції «Слуга народу» Євгенію Кравчук.

«Цього тижня, за інформацією Кравчук, комітет, у який входить Перебийніс, проводив засідання в режимі відеоконференції. Проте минулого тижня він був у залі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим зараз апарат Верховної Ради складає список осіб, з якими контактував депутат.

Кравчук додала, що Перебийніс перебуває вдома на самоізоляції, почувається нормально.

Як повідомляв Укрінформ, у представників Офісу Президента і членів уряду, котрі повернулися з Франції, де перебували з одноденним візитом, ПЛР-тести не виявили коронавірусу.

Водночас Президент Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині у зв'язку з виявленням коронавірусної інфекції у його дружини Олени Зеленської.