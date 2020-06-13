ПЛР-тести не виявили коронавірусу у представників ОП та урядовців

ПЛР-тести не виявили коронавірусу у представників Офісу Президента та членів уряду, які повернулися з Франції, де перебували з одноденним візитом.

Відповідну заяву ОП оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента.

"Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У представників Офісу Президента України та членів Кабінету міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявлено", - наголошують в Офісі Президента.

Там нагадали, що 12 червня українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник Президента Руслан Демченко.

Наголошується також, що в ОП дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, обов'язковим є носіння масок та соціальне дистанціювання.

"Всі працівники регулярно проходять тестування", - підкреслии в Офісі Президента.

Водночас сам глава держави Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у його дружини Олени Зеленської, заявили в ОП.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що після візиту у Францію коронавірусом нібито заразилися міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков і радник Президента Руслан Демченко.

Водночас, сам Резніков у коментарі виданню "Новое время" назвав інформацію про спалах коронавірусу в ОП нісенітницею.

"Дурість. Я просто здав тест добровільно після відрядження. Чекаю на офіційний результат", — цитує урядовця видання.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня стао відомо, що дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

За інформацією ОП, Президентові зробили тест на коронавірус, і він дав негативний результат.