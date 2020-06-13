МОЗ пов’язує ріст захворюваності на COVID-19 з пом’якшенням карантину

Збільшення впродовж останніх днів кількості лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 пов’язане з пом’якшенням карантниних заходів та недотриманням протиепідемічних вимог.

Про це 13 червня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідаючи на запитання, чи пов’язують у МОЗ збільшення кількості захворілих зі збільшенням кількості тестувань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ні, не пов’язуємо, тому що динаміка, яка у нас є, вона показує, що інколи збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих на коронавірусну хворобу. Ми пов’язуємо збільшення виявлення випадків коронавірусної хвороби, яке реєструється впродовж останніх трьох днів, саме з пом’якшенням карантинних заходів”, - сказав головний санітарний лікар країни.

Ляшко підкреслив, зокрема, що суб’єкти господарювання, які декларували дотримання необхідних вимог, тепер їх порушують.

Головний санлікар навів дані керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, згідно з якими кожен шостий об’єкт, що перевіряється інспекторами цієї служби на дотримання протиепідемічних норм, має ті чи інші порушення.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Із 22 травня до 22 червня діє адаптивна модель карантину.